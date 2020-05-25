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Тим — о низких доходах низкорейтинговых игроков: эти проблемы должен решать не я

Тим — о низких доходах низкорейтинговых игроков: эти проблемы должен решать не я
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился мнением о распределении доходов в теннисе. Тим, ранее отказавшийся внести средства в фонд помощи низкорейтинговым теннисистам, пострадавшим от приостановки турниров, призвал не сравнивать теннис и футбол.

«Не нужно сравнивать теннис с футболом. Футбол — вид спорта номер один, в него играет намного больше людей. Но есть несоответствие. Конечно, лучшие игроки во многих видах спорта очень хорошо зарабатывают. Но между первой, второй и третьей сотнями рейтинга ATP есть очень много сильных игроков. Выиграть «челленджер» очень трудно.

Разве это нормально, что победитель всё равно несёт убытки, учитывая необходимость оплачивать тренера? Да, есть проблемы. Но их не должен решать Тим. Нужно, чтобы этим занимались организаторы, ассоциации и чиновники», — приводит слова Тима Der Standard.

ATP выплатит низкорейтинговым теннисистам по € 8 тыс., WTA — по € 9,6 тыс.
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Новости. Теннис
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