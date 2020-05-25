Джокович: мог тренироваться каждый день, но не говорил, чтобы другие игроки не злились

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о форме, в которой он находится после простоя, связанного с изоляцией и пандемией коронавируса. Спортсмен сообщил, что тренировался во время карантина, но не рассказывал об этом.
«У меня была возможность тренироваться каждый день, поскольку рядом с моим домом распложен теннисный корт. Я не объявлял об этом, чтобы другие игроки не злились. Тренировался на харде. Я нахожусь в хорошей форме. Вообще, я даже много тренировался.
Так как неизвестно, когда возобновятся турниры, я серьёзно отношусь к предстоящему адриатическому туру. Там я буду готов показать свои лучшие качества», — приводит слова Новака We Love Tennis.
Adria Tour будет проходить с 13 по 28 июня в Сербии, Черногории, Боснии и Хорватии. Помимо Джоковича, там сыграют немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим и болгарин Григор Димитров.
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