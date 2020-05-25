Элина Свитолина показала смешной скетч о новой работе. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый видеоролик в своём «твиттере». Спортсменка пошутила об адаптации на новой работе. По задумке автора, Свитолина оказывается в офисе в новой компании. Звонит телефон, но она не может понять, что происходит и не поднимает трубку. В итоге после того, как на неё прикрикнули, она подняла трубку. Но при этом спортсменка забыла, как называется её компания.
«Я на моей новой работе», — подписала запись Свитолина.
Запись можно посмотреть в «твиттере» украинской теннисистки.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018 году. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.
Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.
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