Элина Свитолина показала смешной скетч о новой работе. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый видеоролик в своём «твиттере». Спортсменка пошутила об адаптации на новой работе. По задумке автора, Свитолина оказывается в офисе в новой компании. Звонит телефон, но она не может понять, что происходит и не поднимает трубку. В итоге после того, как на неё прикрикнули, она подняла трубку. Но при этом спортсменка забыла, как называется её компания.

«Я на моей новой работе», — подписала запись Свитолина.

Запись можно посмотреть в «твиттере» украинской теннисистки.

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018 году. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open.

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.