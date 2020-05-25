Петра Квитова: чем играть без зрителей на турнирах «Большого шлема», лучше их отменить

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась своим мнением о возможном проведении турниров «Большого шлема» без зрителей. Ранее организаторы уже отменили Уимблдон и перенесли «Ролан Гаррос». Пока неизвестно, состоится ли US Open. Велика вероятность, что на соревнования не пустят зрителей.

«Годы идут. Конечно, я бы хотела сыграть ещё на одном турнире «Большого шлема». Но если всё так и будет, как сейчас, лучше их отменить. Игра на турнире «Большого шлема» — самое важное событие. Но выступление без фанатов, которые являются нашим двигателем, не красит ни меня, ни сам турнир. На мой взгляд, турниры «Большого шлема» не заслуживают такого», — цитирует Квитову AFP.

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.