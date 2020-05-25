Петра Квитова: чем играть без зрителей на турнирах «Большого шлема», лучше их отменить

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась своим мнением о возможном проведении турниров «Большого шлема» без зрителей. Ранее организаторы уже отменили Уимблдон и перенесли «Ролан Гаррос». Пока неизвестно, состоится ли US Open. Велика вероятность, что на соревнования не пустят зрителей.
«Годы идут. Конечно, я бы хотела сыграть ещё на одном турнире «Большого шлема». Но если всё так и будет, как сейчас, лучше их отменить. Игра на турнире «Большого шлема» — самое важное событие. Но выступление без фанатов, которые являются нашим двигателем, не красит ни меня, ни сам турнир. На мой взгляд, турниры «Большого шлема» не заслуживают такого», — цитирует Квитову AFP.
Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях.
- 25 мая 2020
-
23:59
-
23:28
-
22:55
-
22:29
-
22:21
-
21:39
-
21:24
-
21:07
-
20:10
-
19:34
-
18:36
-
15:43
-
14:57
-
14:42
-
13:31
-
13:06
-
11:52
-
10:13
-
09:53
-
09:38
-
09:25
-
00:58
- 24 мая 2020
-
22:23
-
21:56
-
20:10
-
19:36
-
19:14
-
18:41
-
18:05
-
16:51
-
14:29
-
14:07
-
11:54
-
10:24
-
09:58