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Рафаэль Надаль показал видеозапись первых тренировок на корте после карантина

Рафаэль Надаль показал видеозапись первых тренировок на корте после карантина
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировки на корте после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Испанец потренировался на кортах собственной академии на Мальорке.

«Всем привет! Наконец я здесь, снова вернулся на корт! Очень рад, что возобновил тренировки. Я также безумно рад за детей, которые теперь могут тренироваться в академии Рафы Надаля. Они счастливы, это самое главное», — сказал Надаль.

Видео можно посмотреть в «твиттере» испанского теннисиста.

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях. Лишь недавно в ряде стран теннисисты начали работать на корте.

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