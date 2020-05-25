Рафаэль Надаль показал видеозапись первых тренировок на корте после карантина

Испанский теннисист Рафаэль Надаль возобновил тренировки на корте после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Испанец потренировался на кортах собственной академии на Мальорке.

«Всем привет! Наконец я здесь, снова вернулся на корт! Очень рад, что возобновил тренировки. Я также безумно рад за детей, которые теперь могут тренироваться в академии Рафы Надаля. Они счастливы, это самое главное», — сказал Надаль.

Видео можно посмотреть в «твиттере» испанского теннисиста.

Из-за пандемии коронавируса проведение теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают форму в домашних условиях. Лишь недавно в ряде стран теннисисты начали работать на корте.