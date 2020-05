ESPN включил Сафину и Дементьеву в список лучших теннисисток, не выигравших «Большой шлем»

Американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA туров, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В этот список попали сразу две российские спортсменки: Динара Сафина и Елена Дементьева.

Динара — бывшая первая ракетка мира, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде. Елена — экс третья ракетка мира, обладательница 16 чемпионских титулов WTA.

Лучшие теннисистки, которые не выигрывали турнир «Большого шлема», по версии ESPN:

Рози Казалс. Лучший результат — финал US Open (1970, 1971).

Елена Дементьева — финал «Ролан Гаррос» (2004), финал US Open (2004).

Мэри-Джо Фернандес — финал Australian Open (1990, 1992), финал «Ролан Гаррос» (1993).

Зина Гаррисон — финал Уимблдона (1990).

Елена Янкович — финал US Open (2008).

Агнешка Радваньска — финал Уимблдона (2012).

Динара Сафина — финал «Ролан Гаррос» (2008, 2009), финал Australian Open (2009).

Хелена Сукова — финал US Open (1985, 1993), финал Australian Open (1984, 1989).