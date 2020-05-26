Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

ESPN включил Сафину и Дементьеву в список лучших теннисисток, не выигравших «Большой шлем»

ESPN включил Сафину и Дементьеву в список лучших теннисисток, не выигравших «Большой шлем»
Теннис / WTA 0

Американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA туров, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В этот список попали сразу две российские спортсменки: Динара Сафина и Елена Дементьева.

Динара — бывшая первая ракетка мира, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде. Елена — экс третья ракетка мира, обладательница 16 чемпионских титулов WTA.

Лучшие теннисистки, которые не выигрывали турнир «Большого шлема», по версии ESPN:
Рози Казалс. Лучший результат — финал US Open (1970, 1971).
Елена Дементьева — финал «Ролан Гаррос» (2004), финал US Open (2004).
Мэри-Джо Фернандес — финал Australian Open (1990, 1992), финал «Ролан Гаррос» (1993).
Зина Гаррисон — финал Уимблдона (1990).
Елена Янкович — финал US Open (2008).
Агнешка Радваньска — финал Уимблдона (2012).
Динара Сафина — финал «Ролан Гаррос» (2008, 2009), финал Australian Open (2009).
Хелена Сукова — финал US Open (1985, 1993), финал Australian Open (1984, 1989).

ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, которые не выигрывали «Большой шлем»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020