ESPN включил Сафину и Дементьеву в список лучших теннисисток, не выигравших «Большой шлем»

Американский канал ESPN составил список лучших игроков ATP и WTA туров, которые не выигрывали турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В этот список попали сразу две российские спортсменки: Динара Сафина и Елена Дементьева.
Динара — бывшая первая ракетка мира, победительница 12 турниров WTA в одиночном разряде. Елена — экс третья ракетка мира, обладательница 16 чемпионских титулов WTA.
Лучшие теннисистки, которые не выигрывали турнир «Большого шлема», по версии ESPN:
Рози Казалс. Лучший результат — финал US Open (1970, 1971).
Елена Дементьева — финал «Ролан Гаррос» (2004), финал US Open (2004).
Мэри-Джо Фернандес — финал Australian Open (1990, 1992), финал «Ролан Гаррос» (1993).
Зина Гаррисон — финал Уимблдона (1990).
Елена Янкович — финал US Open (2008).
Агнешка Радваньска — финал Уимблдона (2012).
Динара Сафина — финал «Ролан Гаррос» (2008, 2009), финал Australian Open (2009).
Хелена Сукова — финал US Open (1985, 1993), финал Australian Open (1984, 1989).
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