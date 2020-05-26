Федерация тенниса России составила регламент по организации тренировок во время пандемии

Федерация тенниса России (ФТР) составила и направила в регионы регламент по организации тренировочного процесса во время пандемии коронавируса. Заявление, подписанное президентом ФТР Шамилем Тарпищевым, было опубликовано на официальном сайте.
До начала тренировок всем участникам будет производиться измерение температуры и обработка рук антисептиком, а также проводиться инструктаж по мерам предосторожности. При передвижении по территории объекта вне корта спортсмены и тренеры обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.
Тренироваться единовременно смогут не более 25 процентов спортсменов от общей пропускной способности спортивного объекта. На одном теннисном корте могут одновременно находиться не более трёх человек (включая тренера) с учётом обеспечения расстояния между ними не менее пяти метров.
Между участниками тренировок и персоналом объекта запрещены все контактные формы приветствий: рукопожатия, дружеские объятия, а также раздача автографов и селфи.
- 26 мая 2020
-
13:51
-
13:23
-
12:55
-
10:50
-
10:13
-
09:41
-
09:14
-
00:23
- 25 мая 2020
-
23:59
-
23:28
-
22:55
-
22:29
-
22:21
-
21:39
-
21:24
-
21:07
-
20:10
-
19:34
-
18:36
-
15:43
-
14:57
-
14:42
-
13:31
-
13:06
-
11:52
-
10:13
-
09:53
-
09:38
-
09:25
-
00:58
- 24 мая 2020
-
22:23
-
21:56
-
20:10
-
19:36
-
19:14