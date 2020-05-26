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Федерация тенниса России составила регламент по организации тренировок во время пандемии

Федерация тенниса России составила регламент по организации тренировок во время пандемии
Теннис 0

Федерация тенниса России (ФТР) составила и направила в регионы регламент по организации тренировочного процесса во время пандемии коронавируса. Заявление, подписанное президентом ФТР Шамилем Тарпищевым, было опубликовано на официальном сайте.

До начала тренировок всем участникам будет производиться измерение температуры и обработка рук антисептиком, а также проводиться инструктаж по мерам предосторожности. При передвижении по территории объекта вне корта спортсмены и тренеры обязаны использовать средства индивидуальной защиты: маски и перчатки.

Тренироваться единовременно смогут не более 25 процентов спортсменов от общей пропускной способности спортивного объекта. На одном теннисном корте могут одновременно находиться не более трёх человек (включая тренера) с учётом обеспечения расстояния между ними не менее пяти метров.

Между участниками тренировок и персоналом объекта запрещены все контактные формы приветствий: рукопожатия, дружеские объятия, а также раздача автографов и селфи.

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