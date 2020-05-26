Журналист включил Надаля в собственное идеальное правительство Испании

Испанский журналист Мануэль дель Посо порассуждал на тему идеального правительства для своей страны, которое смогло бы вывести государство из тяжёлой ситуации, в которое оно попало из-за пандемии коронавируса. В правительство дель Посо включил экс первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.
«Восстановление страны после пандемии — сложная задача. 150 тыс. компаний стали банкротами, 1 млн человек потеряли работу. Нам нужны лучшие умы, чтобы выйти из этого.
Я бы составил новое правительство времён реконструкции. Это утопия, но нам ведь никто не запрещает мечтать», — написал журналист в своей колонке в газете Expansion.
Помимо Надаля он включил в список баскетболиста Пау Газоля, бизнесменов Пабло Ислу, Ану Ботин, миллиардера Хуана Роига и других известных людей.
«Надаль мог бы продвигать имидж Испании в мире так, как никто другой. Его скромность и порядочность, а также его величие в качестве спортсмена делают его великолепным послом страны. Но, конечно, он также должен продолжать радовать нас своими победами на турнирах «Большого шлема», — заключил автор.
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