Чорич и Чилич сыграют на турнире, который организует Джокович

Хорватские теннисисты Борна Чорич и Марин Чилич примут участие в благотворительном турнире, который будет проходить 20–21 июня в Задаре (Хорватия). Об участии спортсменов сообщает пресс-служба Хорватского теннисного союза.
Турнир в Задаре включён в программу Adria Tour — серии благотворительных матчей, которую организует первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Помимо Чорича и Чилича участие в соревнованиях уже подтвердили немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров и серб Виктор Троицки.
Матчи будут проходить в Белграде (Сербия), Задаре (Хорватия), Черногории и Бане-Луке (Босния и Герцеговина).
Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса.
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