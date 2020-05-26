«Наконец надела платье для «Ролан Гаррос». Квитова отреагировала на возвращение на корт

Чешская теннисистка Петра Квитова опубликовала новые фотографии в «Твиттере». Чешка вернулась на корт после паузы из-за пандемии коронавируса. Петра принимает участие в турнире с участием ведущих теннисистов Чехии.
«Наконец смогла надеть платье для «Ролан Гаррос»! Было просто здорово вернуться на корт, пусть это и было в Праге, а не в Париже», — подписала фото Квитова.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Квитовой.
В четвертьфинале Квитова обыграла Барбору Крейчикову со счётом 7:6, 6:2. В полуфинале первый номер посева Квитова сыграет с Катержиной Синяковой, победившей Люцию Градецку со счётом 6:3, 6:4.
Во втором полуфинале встретятся Барбора Стрыцова и Каролина Мухова. Стрыцова нанесла поражение Линде Фрухвиртовой (6:1, 7:5), а Мухова обыграла Кристину Плишкову (6:3, 6:4).
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