Даниил Медведев: на моих рекламных контрактах пандемия никак не сказалась

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о финансовой ситуации и влиянии на неё приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. Спортсмен признался, что не тратит много денег.

«Я старался выбирать очень надёжных партнёров [по рекламным контрактам]. Мы с агентами проделали большую работу в этом плане. Я подписал контракты с теми компаниями, которые мне нравятся и с которыми мне было бы интересно. Я уверен в них, а они — во мне. Поэтому на моих рекламных контрактах пандемия никак не сказалась. Естественно, призовые я сейчас не получаю, поскольку теннисных турниров нет, но в любом случае я нахожусь в выгодной позиции, можно так сказать.

Мы не прожигаем деньги, распоряжаемся семейным бюджетом вдвоём с женой. Я точно не тот, кто прожигает деньги. Очень многим людям сейчас намного тяжелее, чем мне, поэтому я, скорее, думаю о них. Если говорить про теннис, то люди, которые не входят в рейтинг 200 лучших теннисистов, на них перерыв в год-полгода сильно скажется экономически. Может быть, кому-то из них придётся завершить карьеру. В других видах спорта есть команды, которые не могут выплачивать зарплаты игрокам. Но, я думаю, всё довольно быстро встанет на свои места», — цитирует Медведева Forbes.ru.