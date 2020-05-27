Кольшрайбер: не хочу заранее объявлять об окончании карьеры, это должно быть спонтанно

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер поделился планами на будущее. 36-летний спортсмен, занимающий 74-е место в рейтинге ATP, признался, что не планирует заранее объявлять об окончании карьеры. Кольшрайбер рассчитывает, что всё произойдёт спонтанно.

«Возможно, я однажды проснусь и скажу: «Окей, настало время остановиться, сегодня наступил этот день». Я не хочу заранее объявлять об окончании карьеры, говорить, что тот или иной турнир станет последним. Это не моё.

Я хочу, чтобы всё произошло спонтанно. Может, будет здорово, если мне удастся вернуться в топ-20, а затем уйти. Чтобы я смог доказать, что ещё способен на это. В конце концов, после тенниса тоже есть жизнь.

Всё, что я умею, связано с теннисом. Возможно, буду помогать молодым игрокам. Я уже делаю это, когда практикуюсь с молодыми теннисистами в Мюнхене. Уже сейчас периодически возникает чувство, что я могу передать им свои знания», — цитирует Кольшрайбера пресс-служба ATP.