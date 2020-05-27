Кольшрайбер: не хочу заранее объявлять об окончании карьеры, это должно быть спонтанно

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер поделился планами на будущее. 36-летний спортсмен, занимающий 74-е место в рейтинге ATP, признался, что не планирует заранее объявлять об окончании карьеры. Кольшрайбер рассчитывает, что всё произойдёт спонтанно.
«Возможно, я однажды проснусь и скажу: «Окей, настало время остановиться, сегодня наступил этот день». Я не хочу заранее объявлять об окончании карьеры, говорить, что тот или иной турнир станет последним. Это не моё.
Я хочу, чтобы всё произошло спонтанно. Может, будет здорово, если мне удастся вернуться в топ-20, а затем уйти. Чтобы я смог доказать, что ещё способен на это. В конце концов, после тенниса тоже есть жизнь.
Всё, что я умею, связано с теннисом. Возможно, буду помогать молодым игрокам. Я уже делаю это, когда практикуюсь с молодыми теннисистами в Мюнхене. Уже сейчас периодически возникает чувство, что я могу передать им свои знания», — цитирует Кольшрайбера пресс-служба ATP.
- 27 мая 2020
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2020
-
23:03
-
22:54
-
21:43
-
21:00
-
20:49
-
18:54
-
17:32
-
16:23
-
16:19
-
15:41
-
13:51
-
13:23
-
12:55
-
10:50
-
10:13
-
09:41
-
09:14
-
00:23
- 25 мая 2020
-
23:59
-
23:28
-
22:55
-
22:29
-
22:21
-
21:39
-
21:24
-
21:07
-
20:10
-
19:34
-
18:36
-
15:43