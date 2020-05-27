Новак Джокович рассказал о готовности играть при пустых трибунах

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением об игре перед пустыми трибунами. Он признался, что ему не нравится такой теннис, но он готов играть, если не будет других вариантов возобновления сезона. ATP и WTA приняли решение приостановить сезон из-за пандемии коронавируса до августа. При этом, по всей видимости, после возобновления сезона матчи будут проходить при пустых трибунах.

«Конечно, я не мечтаю играть перед пустыми трибунами. Но похоже, что такая игра станет реальностью тенниса. Наверное, нам нужно принять это, если мы хотим, чтобы тур возобновился. Тогда нам придётся играть в условиях некоторых ограничений. Они позволят нам возобновить сезон.

Лично я играю в теннис не только для себя самого. Конечно, игра за закрытыми дверями не является идеалом», — цитирует Джоковича Tennis World USA со ссылкой на интервью серба для Essentially Sports.