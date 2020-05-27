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Чилич: не думаю, что US Open без зрителей будет иметь большое значение

Чилич: не думаю, что US Open без зрителей будет иметь большое значение
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился мнением о возможном проведении US Open в 2020 году без зрителей из-за пандемии коронавируса. Судьба турнира до сих пор неизвестна, организаторы рассматривают различные варианты, включая проведение соревнований без зрителей и перенос из Нью-Йорка в другой город.

«Мне просто кажется, что турнир без зрителей будет похож на тренировку. После такого все всегда будут говорить: «А, это тот парень, который выиграл US Open в 2020 году, проходивший без зрителей». Не думаю, что у такого турнира будет большое значение. Поэтому такой вариант нельзя назвать подходящим», — цитирует Чилича Ubitennis.

В настоящее время все турниры ATP и WTA отменены. Пауза продлится до августа.

Организаторы US Open считают, что турнир можно провести без зрителей
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