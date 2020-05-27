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Федерер: лично мне будет очень сложно играть на крупнейших турнирах без болельщиков

Федерер: лично мне будет очень сложно играть на крупнейших турнирах без болельщиков
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что ему будет сложно настроиться на турниры, которые проходят без зрителей. Также он выразил надежду, что скоро сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится.

«Лично я не могу представить пустые стадионы, не могу. Надеюсь, что этого не будет. В то же время мы обычно тренируемся на пустых кортах. Поэтому, конечно, мы можем играть без болельщиков.

С другой стороны, я надеюсь, что тур возобновится в привычном формате. Возможно, нам нужно подождать подходящего времени. По крайней мере чтобы трибуны были на треть и половину полными. Лично мне будет очень сложно играть на крупнейших турнирах без болельщиков», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

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