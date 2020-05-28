Касаткина: признаюсь — даже когда было нельзя, я тренировалась на корте

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в нарушении правил самоизоляции во время пандемии коронавируса. Уроженка Тольятти продолжала тренировки на корте, находясь в Барселоне (Испания).



«Могу ли я тренироваться в Барселоне? Признаюсь — даже когда тренироваться было нельзя, я всё равно это делать. Да, я плохая, но что делать…



Нет, когда было вообще-вообще нельзя, я не тренировалась. Приехала с Индиан-Уэллса, потренировалась две недели — карантин тогда ещё был вялый. Когда началась жесть, я две недели сидела дома и делала только на своей любимой парковочке фитнес.



Вчера мы посчитали, что уже более месяца подряд я тренируюсь — фитнес, теннис, гоняют меня туда-сюда. Можно сказать, что тренировочный процесс у меня практически не останавливался, так что я в форме.



Конечно, я боялась, что меня поймают. Я тренировалась в клубе своего тренера — за чертой города. Есть клуб, есть ключи от клуба — это помогало. В целом мы немного рисковали», — сказала Касаткина в эфире в «инстаграме» Марии Командной.

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