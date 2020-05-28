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Федерация тенниса Франции: почему ресторанам можно принимать посетителей, а нам — нет?

Федерация тенниса Франции: почему ресторанам можно принимать посетителей, а нам — нет?
Теннис / Большой шлем 0

Федерация тенниса Франции (FFT) анализирует различные варианты допуска зрителей на «Ролан Гаррос», надеясь избежать игры при пустых трибунах. Об этом сообщил генеральный директор FFT Жан-Франсуа Вилотт.

«Конечно, мы можем ограничить количество пропускаемых на корты зрителей, чтобы сократить людской поток. Сейчас изучаются различные варианты сокращения числа болельщиков в этом году и другие возможные опции. Мы точно предпочтём играть не за закрытыми дверьми. Нам хочется, чтобы на Открытом чемпионате Франции были фанаты, соблюдающие меры предосторожности. Я не вполне понимаю, почему магазинам и ресторанам уже разрешили снова принимать посетителей, а нам это делать нельзя», — заявил Вилотт в интервью AP.

Напомним, что «Ролан Гаррос» был перенесён с конца мая — начала июня на середину сентября, а затем сдвинут ещё на одну неделю вперёд. Сейчас он запланирован на 20 сентября — 4 октября этого года.

Директор «Ролан Гаррос» не исключил, что турнир пройдёт при пустых трибунах
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