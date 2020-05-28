Тренер Федерера поддержал его решение не торопиться с тренировками на корте

Тренер Роджера Федерера и капитан сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса Северин Люти поддерживает решение швейцарца пока не начинать тренироваться на корте. Федерер в феврале сделал операцию на коленной чашечке и планировал вернуться в тур к травяному сезону, то есть в июне, однако когда стало понятно, что официальных соревнований в ближайшее время не будет, он решил не форсировать подготовку.



«Роджеру необязательно очень часто бить по мячу. Челлендж по ударам с лёта, который он запустил в соцсетях, был затеян в основном для развлечения. Он возвращается в тур после травмы колена, и сейчас нет никакой необходимости заставлять его тренироваться. Когда станет известно время возобновления соревнований, думаю, у него будет достаточно времени, чтобы подготовиться», — сказал Люти в интервью Daily Express.

Федерер перенёс операцию на колене и не вернётся на корт до травяного сезона