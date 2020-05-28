Тренер Федерера поддержал его решение не торопиться с тренировками на корте

Тренер Роджера Федерера и капитан сборной Швейцарии в Кубке Дэвиса Северин Люти поддерживает решение швейцарца пока не начинать тренироваться на корте. Федерер в феврале сделал операцию на коленной чашечке и планировал вернуться в тур к травяному сезону, то есть в июне, однако когда стало понятно, что официальных соревнований в ближайшее время не будет, он решил не форсировать подготовку.
«Роджеру необязательно очень часто бить по мячу. Челлендж по ударам с лёта, который он запустил в соцсетях, был затеян в основном для развлечения. Он возвращается в тур после травмы колена, и сейчас нет никакой необходимости заставлять его тренироваться. Когда станет известно время возобновления соревнований, думаю, у него будет достаточно времени, чтобы подготовиться», — сказал Люти в интервью Daily Express.
- 28 мая 2020
-
10:54
-
10:02
-
01:21
-
00:08
- 27 мая 2020
-
23:47
-
20:33
-
16:34
-
15:09
-
13:30
-
13:06
-
11:50
-
11:06
-
09:39
-
09:30
-
09:23
-
00:40
-
00:15
- 26 мая 2020
-
23:03
-
22:54
-
21:43
-
21:00
-
20:49
-
18:54
-
17:32
-
16:23
-
16:19
-
15:41
-
13:51
-
13:23
-
12:55
-
10:50
-
10:13
-
09:41
-
09:14
-
00:23