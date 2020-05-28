Шварцман: я больше не здороваюсь с Медведевым. Даже Сафин подходил за него извиняться

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о своих отношениях с некоторыми коллегами.



«К Роджеру я отношусь как к лучшему другу. Игра против Федерера — это что-то неописуемое. Он способен выполнить любой удар, какой только можно себе представить. На корте он словно танцует.



Нисикори тренируется с истинно самурайским спокойствием. Мы с ним хорошо ладим. Раньше я был в хороших отношениях и с Медведевым, но больше не здороваюсь и не тренируюсь с ним. Даже Сафин подходил ко мне, чтобы извиниться за него», — сказал Шварцман в интервью ESPN.

Диего остался сильно недоволен поведением Даниила во время их матча в январе этого года на ATP Cup. Напомним, что Марат Сафин был капитаном сборной России на этом турнире.