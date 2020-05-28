Энди Маррей планирует сыграть в июне на турнире, организованном его старшим братом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и двухкратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей планирует выступить на турнире без зрителей, который организует его старший брат Джейми, бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Соревнования должны пройти в конце июня, в сроки, когда в обычные годы начинается Уимблдон. Об этом сообщает Mirror.



Маррей не играл с прошлого ноября, когда выступил за сборную Великобритании в Кубке Дэвиса. Australian Open и другие турниры Энди пропустил из-за вновь обострившихся проблем с бедром.



Отметим, что Лаун-теннисная ассоциация (LTA, официальное название теннисной федерации Англии) также объявила о планах по проведению турниров. Четыре соревнования должны состояться в рамках британского тура в Национальном теннисном центре в июле, а победитель получит 2250 фунтов стерлингов (примерно 2750 долларов). Энди хочет сначала выступить на турнире, организованном его братом, чтобы убедиться, что он готов сыграть и на соревнованиях LTA.

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