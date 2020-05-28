Веснина рассказала, как помогать детям настраиваться на выступления в теннисных турнирах

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро — 2016 Елена Веснина рассказала о волнении детей, участвующих в теннисных соревнованиях, и способах справляться с ним.
«Мало кто знает, но я по образованию спортивный психолог. Не призываю ни в коем случае, что нужно с самого раннего возраста работать со спортивными психологами, дабы добиться лучших результатов. Лучшим психологом для ребёнка должны быть его родители. Лично моё мнение, что прибегать к помощи спортивного психолога надо по мере необходимости и после 14 лет.
Но как же помочь ребёнку на первых шагах справиться с этим соревновательным волнением? Помните, что соревнование для ребёнка — гораздо больший праздник, чем соревнование для взрослых. Ребёнок не готов, образно говоря, отдать за победу жизнь, что присуще профессиональным спортсменам. Не ведите себя чрезвычайно серьёзно, не показывайте своего волнения и беспокойства. Спланируйте день, как обычный выходной, только вместо, например, поездки в парк аттракционов вы едете на детские соревнования. Мне повезло в этом плане, многие соревнования в Сочи проходили на кортах парка «Ривьеры», где было множество каруселей, сладкая вата и другие детские радости.
Не говорите ребёнку перед соревнованиями, чтобы он не нервничал или успокоился. Говорите, что беспокойство и эмоции перед соревнованиями — это нормально и хорошо. Ребёнок должен понимать, что соревнования — это то место, где ему нужно стараться показать свои лучшие качества. А волнуются абсолютно все. Что чемпионы турниров „Большого шлема“, что олимпийские чемпионы.
Не настраивайте ребёнка на то, что поражение — это печаль, грусть, слёзы всей семьи. Ни в коем случае не заставляйте ребёнка бояться поражения. Глядя на вас, ребёнок создаёт себе первое впечатление о происходящем на корте в целом. Не испортите его и не спугните», — написала Веснина в своём «инстаграме».
Более подробно прочитать советы Весниной можно по этой ссылке.
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