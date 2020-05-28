Квитова завоевала титул на выставочном турнире в Чехии, обыграв Мухову

В Чехии завершился выставочный турнир CTS Presidents Cup, в котором участвовали ряд ведущих местных игроков. В менее представительном мужском турнире победу одержал Михаэл Врбенски, в упорной борьбе обыгравший в финальном матче Зденека Коларжа — 6:4, 6:7 (5:7), [10:8]. В полуфинале Врбенски победил Иржи Легечку, а Коларж — Вита Коприву.



В женском турнире в финале играли первая и вторая сеяные, Петра Квитова и Каролина Мухова. Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона завоевала титул, победив Мухову со счётом 6:3, 6:3. На полуфинальной стадии Петра в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова прошла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ Стрыцовой).

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