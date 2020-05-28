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Квитова завоевала титул на выставочном турнире в Чехии, обыграв Мухову

Квитова завоевала титул на выставочном турнире в Чехии, обыграв Мухову
Теннис / ATP 0

В Чехии завершился выставочный турнир CTS Presidents Cup, в котором участвовали ряд ведущих местных игроков. В менее представительном мужском турнире победу одержал Михаэл Врбенски, в упорной борьбе обыгравший в финальном матче Зденека Коларжа — 6:4, 6:7 (5:7), [10:8]. В полуфинале Врбенски победил Иржи Легечку, а Коларж — Вита Коприву.

В женском турнире в финале играли первая и вторая сеяные, Петра Квитова и Каролина Мухова. Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка Уимблдона завоевала титул, победив Мухову со счётом 6:3, 6:3. На полуфинальной стадии Петра в двух сетах обыграла Катержину Синякову (7:5, 6:4), а 23-летняя Мухова прошла Барбору Стрыцову (6:1, 4:6, 1:0 — отказ Стрыцовой).

ČTS President's Cup (ж). Финал
28 мая 2020, четверг. 15:15 МСК
Петра Квитова
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
ČTS President's Cup (м). Финал
28 мая 2020, четверг. 13:10 МСК
Михаэл Врбенски
Чехия
Михаэл Врбенски
М. Врбенски
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 1 10
4 		7 7 0 8
         
Зденек Коларж
Чехия
Зденек Коларж
З. Коларж
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