Шикарный твинер помог Тиму одержать вторую победу на выставочном турнире в Австрии

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал вторую победу на выставочных соревнованиях Austrian Pro Series, которые проходят в Австрии. В трёх партиях он обыграл соотечественника Сандро Коппа — 5:7, 6:3, 6:0.
Особенно эффектным получился удар Доминика в середине матча, когда он отправил мяч мимо соперника классным ударом между ног.
Видео доступно на «Чемпионате».
После сегодняшней победы третья ракетка мира единолично возглавил группу А, в которой также выступают Давид Пихлер и Лукас Мидлер.
В группе В лидирует многоопытный Юрген Мельцер, также одержавший две победы в двух матчах. В квартетах С и D ещё не было сыграно ни одного матча.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).
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