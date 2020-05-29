Шикарный твинер помог Тиму одержать вторую победу на выставочном турнире в Австрии

Австрийский теннисист Доминик Тим одержал вторую победу на выставочных соревнованиях Austrian Pro Series, которые проходят в Австрии. В трёх партиях он обыграл соотечественника Сандро Коппа — 5:7, 6:3, 6:0.



Особенно эффектным получился удар Доминика в середине матча, когда он отправил мяч мимо соперника классным ударом между ног.

Видео доступно на «Чемпионате».



После сегодняшней победы третья ракетка мира единолично возглавил группу А, в которой также выступают Давид Пихлер и Лукас Мидлер.



В группе В лидирует многоопытный Юрген Мельцер, также одержавший две победы в двух матчах. В квартетах С и D ещё не было сыграно ни одного матча.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).