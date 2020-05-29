Победы Мыскиной и Энен, финалы Дементьевой и Кузнецовой. Сетки РГ-2004-2006

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» 2004, 2005 и 2006 годов.

В розыгрыше-2004 из 128 участниц Россию представляли 12 теннисисток. В финал впервые в истории пробились сразу две россиянки – Елена Дементьева и Анастасия Мыскина. Анастасия была посеяна под 6-м номером и первое серьёзное испытание ей пришлось выдержать в 4-м круге, где она смогла спастись с матчболов и пройти Светлану Кузнецову (11). В четвертьфинале была повержена Винус Уильямс (4), а в полуфинале – Дженнифер Каприати (7). У Елены Дементьевой (9) на пути тоже были непростые соперницы – Линдсей Дэвенпорт (5), Амели Моресмо (3) и Паола Суарес (14), которая выбила из сетки в четвертьфинале Марию Шарапову (18). В финале Мыскина оказала сильнее Дементьевой (6:1, 6:2) и стала первой в истории чемпионкой «Ролан Гаррос» и вообще турниров «Большого шлема» из России.

В розыгрыше-2005 из 128 участниц Россию представляли уже 15 теннисисток, из которых 9 были сеяными. До четвертьфинала добрались три из них – Мария Шарапова (2), Надежда Петрова (8) и Елена Лиховцева (16). В полуфиналы прошли Петрова и Лиховцева, которые уступили Жюстин Энен (10) и Мари Пирс (21). В финале Энен за час справилась с Пирс – 6:1, 6:1.

Спустя год в сетке было столько же россиянок (15) и столько же сеяных среди них (9). В четвертьфинал пробились две из них – Светлана Кузнецова (8) и Динара Сафина (14), которые разыграли между собой путёвку в следующий раунд. Сильнее оказалась Кузнецова – 7:6, 6:0. Следом Светлана за 2,5 часа справилась с чешкой Николь Вайдишовой – 5:7, 7:6, 6:2. В другом полуфинале Жюстин Энен уверенно справилась с соотечественницей Ким Клейстерс – 6:3, 6:2. В финале Энен оказалась сильнее Кузнецовой за 1 час 35 минут (6:4, 6:4).

Таким образом, бельгийка Жюстин Энен смогла защитить титул на «Ролан Гаррос». Всего она победила в Париже 4 раза (2003, 2005-2007).