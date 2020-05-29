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Чемпионка Уимблдона Бартоли сообщила, что впервые станет мамой

Чемпионка Уимблдона Бартоли сообщила, что впервые станет мамой
Теннис / WTA 0

Французская теннисистка Марион Бартоли сообщила о беременности. Чемпионка Уимблдона 2013 года опубликовала фотографию в «Инстаграме» с округлившимся животом, приложив результат УЗИ, подтверждающий беременность.

«С большой радостью и эмоциями сообщаем, что мы ждём ребёнка. Мы очень рады стать родителями. И не можем дождаться, когда в семье Бартоли – Бухмедин появится третий человек», — подписала запись Бартоли.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бартоли.

Супругом Бартоли является бельгиец Яхъя Бухмедин. Француженка завершила карьеру в 2013 году, но затем планировала вернуться в Тур. Но в итоге она так и не возобновила карьеру, а затем стала тренером, поработав с Еленой Остапенко из Латвии.

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