Чемпионка Уимблдона Бартоли сообщила, что впервые станет мамой

Французская теннисистка Марион Бартоли сообщила о беременности. Чемпионка Уимблдона 2013 года опубликовала фотографию в «Инстаграме» с округлившимся животом, приложив результат УЗИ, подтверждающий беременность.

«С большой радостью и эмоциями сообщаем, что мы ждём ребёнка. Мы очень рады стать родителями. И не можем дождаться, когда в семье Бартоли – Бухмедин появится третий человек», — подписала запись Бартоли.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бартоли.

Супругом Бартоли является бельгиец Яхъя Бухмедин. Француженка завершила карьеру в 2013 году, но затем планировала вернуться в Тур. Но в итоге она так и не возобновила карьеру, а затем стала тренером, поработав с Еленой Остапенко из Латвии.