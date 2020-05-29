Фанаты Надаля испугались, что Рафа завершает карьеру. Оказалось, что речь шла о коне

В «Твиттере» начал набирать популярность тред, сообщающий о завершении карьеры Надаля. Ранее в соцсетях публиковалось сообщение с заголовком Nadal Retires. Фанаты испанского теннисиста Рафаэля Надаля решили, что речь идёт о теннисисте. Тем более что новость репостнули многие известные журналисты, включая Бена Ротенберга. Но на деле речь шла о коне из штата Кентукки (США), которого сняли со скачек из-за повреждения ноги. В английском языке слово retire переводится не только как «завершить карьеру», но и как «сойти с дистанции».

Многие любители тенниса с ужасом репостили заголовок резонансной статьи. И, конечно, многие весьма эмоционально отреагировали на происходящее.

Что касается коня Надаля, то он повредил ногу во время тренировки. В итоге тренер трёхлетнего жеребца сообщил, что теперь животному предстоит операция.