Квитова похвалила организаторов турнира в Чехии, хоть и назвала его странным

Чешская теннисистка Петра Квитова, ставшая победительницей выставочного турнира, проходившего в Праге (Чехия), похвалила организаторов соревнований. В турнире приняли участие восемь мужчин и восемь женщин. Соревнования проходили с соблюдением правил безопасности для предотвращения распространения коронавируса.

«Перчатки, маски, никто не давал нам полотенца, не было рукопожатий. Конечно, всё это было странно. Матчи, проходившие без зрителей, не обладали привычной нам атмосферой.

Учитывая сложившуюся ситуацию с пандемией, этот турнир был великолепным. Здорово, что соревнования проводятся вновь. Надеюсь, что это станет началом возвращения к нормальной жизни в теннисе», — приводит слова Квитовой Sport24.co.za.

В финале Квитова победила Каролину Мухову со счётом 6:3, 6:3.

В мужской сетке победу одержал Михаэл Врбенски. Он обыграл Зденека Коларжа со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 10:8.