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Федерера раскритиковали после тёплых слов о скандальном австралийском журналисте

Федерера раскритиковали после тёплых слов о скандальном австралийском журналисте
Теннис / ATP 0

Многие пользователи раскритиковали швейцарского теннисиста Роджера Федерера. Ранее экс первая ракетка мира опубликовал видеопослание, отметив скандального австралийского журналиста и радиоведущего Алана Джонса.

Джонс приобрёл известность благодаря неоднозначным высказываниям. Так, он жёстко критиковал бывшего премьер-министра Австралии Джулию Гиллард и премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Джонс назвал Ардерн «настоящим клоуном». Также он призвал премьер-министра Австралии Скотта Моррисона «дать подзатыльник» Ардерн.

Федерер записал видео, поблагодарив Джонса за работу на радио Sky News Australia. Журналист завершит 35-летнюю карьеру на радио, ему предстоит провести последнее шоу.

После публикации видео многие пользователи раскритиковали Федерера. Они напомнили швейцарцу, что за Джонсом тянется шлейф скандалов. Многие назвали ведущего «сексистом и расистом».

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