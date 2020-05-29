«Пятничное настроение». Арина Соболенко исполнила зажигательный танец

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка исполнила зажигательный танец под музыку.

«Пятничное настроение. Когда ещё одна тренировочная неделя практически закончилась», — подписала запись Соболенко.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.