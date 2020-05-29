Федерер: когда сезон возобновится, я буду предельно мотивирован

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока даже не думает о возвращении на корт. В то же время экс первая ракетка мира выразил уверенность, что у него не будет проблем с мотивацией после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

«Я доволен своим телом, его состоянием в настоящее время. Тем не менее я считаю, что до возобновления сезона ещё очень далеко. На мой взгляд, важно насладиться этим перерывом после столь длительной игры в теннис.

Когда мы будем возвращаться на корт, я буду упорно тренироваться для этого. Уверен, буду предельно мотивирован», — цитирует Федерера Tennis Head.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.