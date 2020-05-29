Баутиста-Агут: нам повезло, что мы играем в одну эру с Джоковичем, Федерером и Надалем

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут заявил, что ему и другим спортсменам повезло, что они играют в одно время со швейцарцем Роджером Федерером, сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем. По мнению Баутиста-Агута, конкуренция с сильнейшими игроками помогает всем прогрессировать.

«Они входят в число лучших в истории. Нам повезло, что мы живём в одну эру с ними. Они подталкивают нас вперёд.

Что касается инициативы Джоковича помочь низкорейтинговым игрокам, то, мне кажется, многим потребуется помощь. Возможно, эта инициатива поможет молодым игрокам. Например, 28-летнему теннисисту во второй сотне рейтинга помощь нужна не так сильно, как 18-летнему игроку», — цитирует испанца Tennis World USA.