Баутиста-Агут: нам повезло, что мы играем в одну эру с Джоковичем, Федерером и Надалем
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут заявил, что ему и другим спортсменам повезло, что они играют в одно время со швейцарцем Роджером Федерером, сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем. По мнению Баутиста-Агута, конкуренция с сильнейшими игроками помогает всем прогрессировать.
«Они входят в число лучших в истории. Нам повезло, что мы живём в одну эру с ними. Они подталкивают нас вперёд.
Что касается инициативы Джоковича помочь низкорейтинговым игрокам, то, мне кажется, многим потребуется помощь. Возможно, эта инициатива поможет молодым игрокам. Например, 28-летнему теннисисту во второй сотне рейтинга помощь нужна не так сильно, как 18-летнему игроку», — цитирует испанца Tennis World USA.
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