Мельцер выиграл свою группу на выставочном турнире в Австрии и может встретиться с Тимом

На выставочном турнире Austrian Pro Series завершилось несколько матчей третьего тура группового этапа. В группе A Сандро Копп и Давид Пихлер победили Найла Оберляйтнера, который заменил Лукаса Мидлера. Копп выиграл со счётом 6:3, 6:3, а Пихлер — 6:3, 6:1. В этой же группе находится лидер австрийского тенниса третья ракетка мира Доминик Тим. Ранее он одержал две победы, а этот игровой день пропускал.



Группу B выиграл Юрген Мельцер, которому недавно исполнилось 39 лет. Бывшая восьмая ракетка мира и полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2010 победил Ленни Хампеля — 6:1, 6:7 (4:7), 6:4. Второе место в группе занял Юрий Родионов, обыгравший Марко Андреича со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Отметим, в воскресенье после завершения всех матчей группового этапа состоятся поединки за 7-е, 5-е и 3-е место, а также финал.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).