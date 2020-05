Руседски: нужно провести US Open 2020, это может привлечь к теннису новую аудиторию

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски считает, что US Open 2020 обязательно должен был проведён, со зрителями или без них.



«Нам нужно суметь провести US Open в этом году — со зрителями или без них. Пока у нас есть шанс организовать турнир, который будет безопасен для игроков и всех остальных участников — а я считаю, что он есть, — мы должны попытаться.



Подумайте о миллионах фанатов по всему миру, которые будут смотреть US Open, если теннис вернётся. Это шанс привлечь к нашему виду спорта дополнительную аудиторию. Даже если никого не будет на трибунах, все эти миллионы людей будут смотреть теннис по телевизору. Это будет уникальный опыт. Турнир без фанатов станет чем-то, что мы будем вспоминать спустя много лет, говорить, как играли „Шлем“ во время пандемии коронавируса. У US Open очень большая площадь, так что без зрителей социальное дистанцирование будет несложной задачей.



Роджер Федерер сказал, что хочет играть перед болельщиками. Если бы я ещё выступал в туре, то точно хотел бы вернуться на соревнования как можно скорее. К тому же зрителей не всегда много. Например, на прошлогодней финальной части Кубка Дэвиса было мало фанатов, когда не играла Испания. Хотя турнир был организован здорово, финал получился невероятным, но интересы остальных болельщиков не были учтены. При этом никто не жаловался, что на трибунах их было мало. Так что играть можно и без зрителей», — сказал Руседски в интервью Tennis365.

Руседски: пауза в теннисе из-за коронавируса — хорошая новость для Маррея