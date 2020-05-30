Тим выиграл группу A на турнире в Австрии, не отдав сопернику ни одного гейма

Третья ракетка мира финалист трёх турниров «Большого шлема» австриец Доминик Тим выиграл свою группу на выставочном турнире Austrian Pro Series. В последнем матче группового раунда Доминик не оставил шансов соотечественнику, Давиду Пихлеру, — 6:0, 6:0.
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Тим занял первое место в группе A с тремя победами в трёх матчах и соотношением выигранных и проигранных сетов 6-1. Группу B накануне выиграл 39-летний ветеран австрийского тенниса Юрген Мельцер, бывшая восьмая ракетка мира и полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2010.
Финал турнира должен начаться в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по московскому времени. Запланированы матчи за 7-е, 5-е и 3-е места.
Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
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