Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тим выиграл группу A на турнире в Австрии, не отдав сопернику ни одного гейма

Тим выиграл группу A на турнире в Австрии, не отдав сопернику ни одного гейма
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира финалист трёх турниров «Большого шлема» австриец Доминик Тим выиграл свою группу на выставочном турнире Austrian Pro Series. В последнем матче группового раунда Доминик не оставил шансов соотечественнику, Давиду Пихлеру, — 6:0, 6:0.

Austrian Pro Series (м). Группа A
30 мая 2020, суббота. 13:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		0  
         
Давид Пихлер
Австрия
Давид Пихлер
Д. Пихлер

Тим занял первое место в группе A с тремя победами в трёх матчах и соотношением выигранных и проигранных сетов 6-1. Группу B накануне выиграл 39-летний ветеран австрийского тенниса Юрген Мельцер, бывшая восьмая ракетка мира и полуфиналист «Ролан Гаррос» — 2010.

Финал турнира должен начаться в воскресенье, 31 мая, в 17:00 по московскому времени. Запланированы матчи за 7-е, 5-е и 3-е места.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020