Глава Федерации тенниса Италии: для «Мастерса» в Риме сентябрь может быть даже лучше мая

Глава Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги считает опцию с проведением мужского «Мастерса» и женского Premier 5 в Риме в сентябре вместо мая отличным вариантом.



«Если не произойдёт ничего серьёзного, собираемся провести римский турнир во второй половине сентября. Жители Рима считают, что это отличное время, идеально подходящее для тенниса. Возможно, сентябрь для соревнований даже лучше, чем май. Отмечу, что теннис — самый безопасный для игроков вид спорта в период пандемии коронавируса. У тенниса есть явные преимущества перед командными видами спорта — отсутствует непосредственный контакт участников. Летом мы планируем проведение национальных турниров», — цитирует Анджело Бинаги Ubitennis.

Организаторы «Мастерса» в Риме рассчитывают провести турнир в сентябре