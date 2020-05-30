Тарпищев: подготовка игроков пока будет индивидуальной. Проблем больше, чем решений

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о подготовке теннисистов к возобновлению сезона и отбору на Олимпиаду в Токио, перенесённую с 2020 на 2021 год.



«Все взоры обращены только на работу. Мы уже планомерно занимаемся спортом. У нас круглогодичный сезон, поэтому используем определённую систему тренировок. Ещё я занимаюсь делами МОК. Также 12 июня, в день рождения российского тенниса, выйдет книга. Она готова, но нужно её грамотно напечатать. Надеюсь, что успеем.



Помимо этого сейчас идёт работа с календарём соревнований. Я предполагаю, что последней точкой отсчёта (для попадания на Олимпийские игры) будет «Ролан Гаррос» в следующем году. А поскольку мы не набирали очки во время карантина, нужно сделать так, чтобы все были в форме к следующему году. Но при этом никто не отменял того, что очки для попадания на Олимпийские игры нужны. Поскольку для этого очень маленький срок, идёт реализация плана подготовки. Пока система подготовки будет индивидуальной. Проблем больше, чем решений. Никто не отменял работу лоббистов и чиновников по развитию спорта до 2030 года.



Плюс ко всему надо думать о проведении «Кубка Кремля». Планируется начать календарь с первого августа. Поэтому те турниры, которые идут после августа, будут проводиться. Так что «ВТБ Кубок Кремля» никто не отменял. Это будет один из отборочных этапов к Олимпийским играм. Ну, это во благо, потому что российские теннисисты смогут набрать очки на своих кортах», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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