Золото Олимпиады, роман с Афиногеновым и эффектные выходы в свет. Фото Елены Дементьевой

Елена Дементьева — одна из наиболее популярных российских теннисисток, которая внесла огромный вклад в историю мирового спорта. Дементьевой не было и 19 лет, когда она сумела завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В тот же год она смогла дойти до полуфинала US Open, не будучи сеяной.
Елена Дементьева выиграла 16 титулов в одиночном разряде, была 3-й ракеткой мира. В паре на её счету 6 побед, в том числе на Итоговом чемпионате WTA-2002 вместе с Жанетт Гусаровой. Россиянка была 5-й ракеткой мира в парном разряде.
Елена была одной из самых стабильных теннисисток тура. С 2000 по 2010 год она неизменно попадала в конце сезона на Итоговый чемпионат WTA. На нём же в 2010 году она объявила о завершении славной и довольно продолжительной карьеры.
Яркие фотографии карьеры и жизни Елены Дементьевой — в подборке «Чемпионата».
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