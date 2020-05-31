Золото Олимпиады, роман с Афиногеновым и эффектные выходы в свет. Фото Елены Дементьевой

Елена Дементьева — одна из наиболее популярных российских теннисисток, которая внесла огромный вклад в историю мирового спорта. Дементьевой не было и 19 лет, когда она сумела завоевать серебряную медаль на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В тот же год она смогла дойти до полуфинала US Open, не будучи сеяной.

Елена Дементьева выиграла 16 титулов в одиночном разряде, была 3-й ракеткой мира. В паре на её счету 6 побед, в том числе на Итоговом чемпионате WTA-2002 вместе с Жанетт Гусаровой. Россиянка была 5-й ракеткой мира в парном разряде.

Елена была одной из самых стабильных теннисисток тура. С 2000 по 2010 год она неизменно попадала в конце сезона на Итоговый чемпионат WTA. На нём же в 2010 году она объявила о завершении славной и довольно продолжительной карьеры.

Яркие фотографии карьеры и жизни Елены Дементьевой — в подборке «Чемпионата».