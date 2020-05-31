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Мужской US Open 2020 может пройти в трёхсетовом формате

Мужской US Open 2020 может пройти в трёхсетовом формате
Теннис / ATP 0

Организаторы Открытого чемпионата США рассматривают различные сценарии проведения грядущего розыгрыша соревнований в условиях пандемии коронавируса. AP опубликовало ряд мер, которые могут быть введены на турнире.

1. Проведение турнира без зрителей. То, о чём говорят уже давно. Финансовый директор USTA (Федерация тенниса США) Лю Шерр заявил, что нахождение зрителей на трибунах во время US Open 2020 всё мене и менее вероятно.

2. Для уменьшения риска заражения спортсменов, каждому из них может быть предоставлен чартерный рейс в город проведения турнира. При этом число людей в командах теннисистов будет ограничено.

3. Перед вылетом в США каждый участник будет проходить тесты на коронавирус.

4. Число судей на матчах будет сокращено. В качестве болбоев не будут использовать детей.

5. Может быть изменён формат проведения матчей. В случае если ассоциация игроков заявит о желании провести мужской розыгрыш в трёхсетовом формате, их предложение будет рассмотрено.

Напомним, Открытый чемпионат США запланирован на 31 августа — 13 сентября. Не исключено, что место проведения турнира будет перенесено из Нью-Йорка в другой американский город.

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