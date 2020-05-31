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Островский: многие ведущие игроки склоняются к тому, что в этом году тенниса уже не будет

Островский: многие ведущие игроки склоняются к тому, что в этом году тенниса уже не будет
Теннис / ATP 0

Директор Baltic Open WTA International и теннисный агент Александр Островский поделился мыслями о возможном возобновлении сезона.

«У части организаторов турниров августовской американской серии есть желание провести соревнования даже без зрителей. Однако сейчас большинство границ закрыто, в одних странах ситуация с коронавирусом лучше, в других — хуже, и обеспечить равные условия для всех спортсменов в плане перемещения по миру невозможно.

Пока всё идет к тому, что международные теннисные турниры начнутся едва ли не позднее всех спортивных соревнований. С моей точки зрения, в этом году самый оптимистичный сценарий — проведение одного турнира „Большого шлема“, например „Ролан Гаррос“, начало которого было перенесено на вторую половину сентября. Для этого может потребоваться заранее собрать всех игроков в Париже, чтобы они прошли двухнедельный карантин, одновременно поддерживая спортивную форму.

В то же время многие функционеры и ведущие спортсмены склоняются к тому, что в этом году теннисный календарь возобновить вообще не удастся", — цитирует Островского «КоммерсантЪ».

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