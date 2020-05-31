Каданту: моё первое воспоминание о «Большом шлеме» — голая Серена в раздевалке
Румынская теннисистка Александра Каданту поделилась воспоминаниями о первой поездке на турнир «Большого шлема».
«Первое воспоминание о турнирах „Большого шлема“ — захожу в одну из раздевалок и вижу Серену Уильямс. Голую Серену Уильямс. Помню, ещё неделю ходила под впечатлением — Серена оказалась очень крупной. Поразительно, как при этом она играет, двигается по корту», — цитирует Александру Каданту Digi Sport.
Лучшим результатом 30-летней теннисистки на турнирах серии «Большого шлема» является выход во второй круг Уимблдона в 2013 году. В январе 2014-го румынка занимала наивысшую для себя позицию в рейтинге WTA — Александра была 59-й. В настоящее время теннисистка является 290-й ракеткой мира.
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