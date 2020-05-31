Островский не исключил возможности возвращения в Россию Moscow River Cup

Теннисный агент Александр Островский, владеющий лицензией на проведение Baltic Open WTA International, не исключил возможности возвращения турнира в Россию.
«В Юрмале мы провели настоящий теннисный праздник, но применительно к работе со спонсорами ситуация была примерно такая же сложная, как в России.
Латвия — не очень богатая страна, и маркетинговые бюджеты потенциальных спонсоров спортивных состязаний там небольшие. В 2021 году возможны любые сценарии, в том числе возвращение турнира в Россию. Во всяком случае, лицензию на проведение турнира мы покупали ради того, чтобы проводить его у нас в стране. Но всё будет зависеть от многих факторов, в том числе экономических», — цитирует Островского «КоммерсантЪ».
Напомним, Moscow River Cup прошёл в столице России в 2018 году, однако сразу же переехал в Юрмалу. В 2020 году соревнования были запланированы на конец июля.
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