Директор «Ролан Гаррос» оценил шансы Федерера, Надаля и Джоковича по возобновлении тура
Ги Форже, директор турнира «Ролан Гаррос», предположил, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович будут в состоянии показывать теннис наивысшего уровня и после возобновления турниров.
Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
«Когда тур возобновится, игроки, у которых больше опыта, по-прежнему будут на вершине. Думаю, Федерер, Надаль или Джокович, пусть даже они меньше потренируются, смогут полагаться на свой опыт и в нужные моменты дадут результат. Они очень хорошо выступали в прошлом году», — приводит слова Форже Tennis 365.
- 1 июня 2020
-
13:37
-
09:40
- 31 мая 2020
-
22:47
-
19:55
-
16:58
-
16:24
-
13:51
-
12:43
-
11:48
-
10:52
-
10:41
-
09:59
- 30 мая 2020
-
21:01
-
19:30
-
19:04
-
17:59
-
16:32
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
14:47
-
12:13
-
10:31
-
09:49
- 29 мая 2020
-
22:38
-
19:17
-
17:35
-
16:13
-
15:11
-
14:38
-
13:58
-
13:27
-
11:34
-
11:06
-
10:44
Партнерский контент