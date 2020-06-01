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Директор «Ролан Гаррос» оценил шансы Федерера, Надаля и Джоковича по возобновлении тура

Директор «Ролан Гаррос» оценил шансы Федерера, Надаля и Джоковича по возобновлении тура
Теннис / ATP 0

Ги Форже, директор турнира «Ролан Гаррос», предположил, что Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович будут в состоянии показывать теннис наивысшего уровня и после возобновления турниров.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за этого был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

«Когда тур возобновится, игроки, у которых больше опыта, по-прежнему будут на вершине. Думаю, Федерер, Надаль или Джокович, пусть даже они меньше потренируются, смогут полагаться на свой опыт и в нужные моменты дадут результат. Они очень хорошо выступали в прошлом году», — приводит слова Форже Tennis 365.

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