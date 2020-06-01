Серена Уильямс поддержала акцию в поддержку темнокожих людей в США

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала инициативу соотечественника Фрэнсиса Тиафо, запустившего акцию по борьбе с расизмом после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

«Изменения начинаются с каждого из нас. Спасибо, Фрэнсис!» — написала Серена на своей странице в «Твиттере», опубликовав созданный Тиафо видеоролик.

Видео можно посмотреть на странице Серены Уильямс в «Твиттере».

Тиафо запустил акцию в поддержку темнокожих людей в США вместе со своей девушкой Аян Брумфилд.

«Это наш небольшой вклад, чтобы распространить информацию о несправедливой гибели темнокожих людей в США. Это гораздо важнее тенниса. Надо выступить всем — независимо от пола, социального положения, расовой и этнической принадлежности. Сегодня мы опускаем ракетки и поднимаем руки», — говорят Тиафо и Брумфилд в видеоролике.

Акцию также поддержали Кори Гауфф, Наоми Осака, Жо-Вилфрид Цонга, Гаэль Монфис и другие.