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Серена Уильямс поддержала акцию в поддержку темнокожих людей в США

Серена Уильямс поддержала акцию в поддержку темнокожих людей в США
Теннис / ATP 0

Американская теннисистка Серена Уильямс поддержала инициативу соотечественника Фрэнсиса Тиафо, запустившего акцию по борьбе с расизмом после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

«Изменения начинаются с каждого из нас. Спасибо, Фрэнсис!» — написала Серена на своей странице в «Твиттере», опубликовав созданный Тиафо видеоролик.

Видео можно посмотреть на странице Серены Уильямс в «Твиттере».

Тиафо запустил акцию в поддержку темнокожих людей в США вместе со своей девушкой Аян Брумфилд.

«Это наш небольшой вклад, чтобы распространить информацию о несправедливой гибели темнокожих людей в США. Это гораздо важнее тенниса. Надо выступить всем — независимо от пола, социального положения, расовой и этнической принадлежности. Сегодня мы опускаем ракетки и поднимаем руки», — говорят Тиафо и Брумфилд в видеоролике.

Акцию также поддержали Кори Гауфф, Наоми Осака, Жо-Вилфрид Цонга, Гаэль Монфис и другие.

Гауфф отреагировала на смерть Джорджа Флойда из-за полицейского вопросом «я следующая?»
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