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«Эй тепло, ты где?!» Арина Соболенко опубликовала сексуальное фото в спортивном топе

«Эй тепло, ты где?!» Арина Соболенко опубликовала сексуальное фото в спортивном топе
Теннис / WTA 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в своём «Инстаграме» сексуальное фото, на котором она закрывает рукой лицо от солнца. Подпись под фотографией намекает на то, что спортсменка скучает по тем временам.

«Эй тепло, ты где?!», — подписала собственную публикацию Соболенко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Арины Соболенко.

Теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее августа. Причиной приостановки соревнований стала пандемия коронавируса. Из-за пандемии был отменён Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Спортсмены находятся на самоизоляции и поддерживают физическую форму в домашних условиях. В то же время правительство Беларуси не стало вводить жёсткие ограничения в связи с распространением коронавируса — теннисисты имеют возможность тренироваться на кортах.

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