Гарбинье Мугуруса занялась сапсёрфингом. Фото

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в своём «инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, как она занимается сапсёрфингом.
Сапсёрфинг — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Мугурусы.
26-летняя Мугуруса — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017), финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2015, Открытый чемпионат Австралии — 2020), победительница 12 турниров WTA (из них семь в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в одиночном и десятая ракетка мира в парном разрядах.
- 2 июня 2020
-
11:18
-
09:19
-
06:22
-
01:37
-
00:50
- 1 июня 2020
-
21:55
-
20:03
-
13:37
-
09:40
- 31 мая 2020
-
22:47
-
19:55
-
16:58
-
16:24
-
13:51
-
12:43
-
11:48
-
10:52
-
10:41
-
09:59
- 30 мая 2020
-
21:01
-
19:30
-
19:04
-
17:59
-
16:32
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
14:47
-
12:13
-
10:31
-
09:49
- 29 мая 2020
-
22:38
-
19:17
-
17:35
-
16:13