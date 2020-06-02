Гарбинье Мугуруса занялась сапсёрфингом. Фото

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса опубликовала в своём «инстаграме» фотографии, на которых можно посмотреть, как она занимается сапсёрфингом.

Сапсёрфинг — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором спортсмен, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» Мугурусы.

26-летняя Мугуруса — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2016 и Уимблдон-2017), финалистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2015, Открытый чемпионат Австралии — 2020), победительница 12 турниров WTA (из них семь в одиночном разряде), бывшая первая ракетка мира в одиночном и десятая ракетка мира в парном разрядах.