«Она злилась и косо смотрела». Раззано — о поражении Серены в первом круге «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Виржини Раззано вспомнила, как неожиданно победила знаменитую Серену Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос» 2012 года. Француженка взяла верх в трёх сетах. В первой партии она уступила со счётом 4:6, зато в двух других оказалась сильнее: 7:6 (7:5), 6:3.

«Встреча вышла безумной. Я отыгралась со счёта 1:5 на тай-брейке, но не знала, что Серена расплакалась во время смены сторон. В третьем сете я вела, но начались судороги. Я так орала, что меня оштрафовали. Потом спорила с судьёй и не обращала внимания на Серену.

Она очень расстроилась и злилась, но это и понятно. Серена очень не любит проигрывать. Она злилась на меня, на Уимблдоне косо смотрела на меня в раздевалке», — приводит слова Раззано L'Equipe.