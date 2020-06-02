«Она злилась и косо смотрела». Раззано — о поражении Серены в первом круге «Ролан Гаррос»
Французская теннисистка Виржини Раззано вспомнила, как неожиданно победила знаменитую Серену Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос» 2012 года. Француженка взяла верх в трёх сетах. В первой партии она уступила со счётом 4:6, зато в двух других оказалась сильнее: 7:6 (7:5), 6:3.
«Встреча вышла безумной. Я отыгралась со счёта 1:5 на тай-брейке, но не знала, что Серена расплакалась во время смены сторон. В третьем сете я вела, но начались судороги. Я так орала, что меня оштрафовали. Потом спорила с судьёй и не обращала внимания на Серену.
Она очень расстроилась и злилась, но это и понятно. Серена очень не любит проигрывать. Она злилась на меня, на Уимблдоне косо смотрела на меня в раздевалке», — приводит слова Раззано L'Equipe.
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