«Хватит это терпеть!» Тренер Серены присоединился к акции в поддержку темнокожих в США

Патрик Муратоглу, тренер знаменитой американской теннисистки Серены Уильямс, поддержал инициативу Фрэнсиса Тиафо, запустившего акцию по борьбе с расизмом после смерти Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.
«Фрэнсис прав! Хватит это терпеть, достаточно», — написал Патрик в своём «твиттере».
Напомним, Тиафо запустил акцию в поддержку темнокожих людей в США вместе со своей девушкой Аян Брумфилд.
«Это наш небольшой вклад, чтобы распространить информацию о несправедливой гибели темнокожих людей в США. Это гораздо важнее тенниса. Надо выступить всем, независимо от пола, социального положения, расовой и этнической принадлежности. Сегодня мы опускаем ракетки и поднимаем руки», — говорят они в видеоролике.
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