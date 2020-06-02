Рафаэль Надаль: невозможно смириться с пожизненным социальным дистанцированием

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от возвращения на корт. Экс первая ракетка мира возобновил тренировки на кортах в своей академии на Мальорке (Испания). Как и другим теннисистам, из-за пандемии коронавируса ему пришлось несколько месяцев находиться на самоизоляции.
«Наконец мы можем вернуться на корт. Я рад, что снова работаю в своей академии. И я рад, что дети также могут играть. Они очень рады, а это для нас главное.
Конечно, хочется, чтобы на турнирах были полные трибуны. Но нужно запастись терпением, необходима вакцина. В то же время мне не кажется, что теперь наступит какая-то новая реальность.
Новая реальность — только та, которую мы примем. А нам нравится видеть, как люди обнимают друг друга, общаются. Мы ждём этого, ждём, что это станет нормой вновь. Невозможно смириться с пожизненным социальным дистанцированием», — цитирует Надаля Tennis World USA.
- 2 июня 2020
-
17:18
-
16:44
-
13:39
-
11:18
-
09:19
-
06:22
-
01:37
-
00:50
- 1 июня 2020
-
21:55
-
20:03
-
13:37
-
09:40
- 31 мая 2020
-
22:47
-
19:55
-
16:58
-
16:24
-
13:51
-
12:43
-
11:48
-
10:52
-
10:41
-
09:59
- 30 мая 2020
-
21:01
-
19:30
-
19:04
-
17:59
-
16:32
-
16:09
-
15:52
-
15:10
-
14:47
-
12:13
-
10:31
-
09:49
- 29 мая 2020
-
22:38