Организаторы US Open рассматривают возможность внесения значительных изменений в регламенты для проведения турнира «Большого шлема». В частности, организаторы хотят задействовать чартерные рейсы, чтобы доставить в Нью-Йорк теннисистов и членов их команд, сообщает The Times.
Спортсменов будут допускать на рейс лишь в случае наличия документа, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус. Также теннисистам будут ежедневно измерять температуру и отслеживать симптомы.
Также организаторы могут отказаться от линейных судей. В этом случае их заменит технология Hawk-Eye, позволяющая определить, пересёк мяч линию или нет. Болбоев могут заменить взрослые сотрудники.
По данным источника, организаторы не планируют переносить US Open из Нью-Йорка, несмотря на появившиеся слухи. Предполагается, что квалификация турнира начнётся 24 августа, а матчи основной сетки — 31 августа.
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