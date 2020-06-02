Дарья Касаткина заявила, что готова играть на турнирах «Большого шлема» без зрителей

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что готова играть на турнирах «Большого шлема» без зрителей. Такой вариант возможен, если пандемия коронавируса не отступит, а зрителей не будут пускать на трибуны.

«Конечно, турниры без зрителей, особенно турниры «Большого шлема», потеряют энергию. Но в то же время, по крайней мере, мы сможем играть. Для меня это нормально.

Да, всё будет иначе, но лучше играть на турнире. Неважно, будут там зрители или нет. Но, как и Марин Чилич, я думаю, что такие турниры будут восприниматься иначе. Зато можно будет войти в историю. Подобные турниры займут своё место в истории.

Пока всё выглядит довольно позитивно в плане проведения «Ролан Гаррос». Думаю, этот турнир состоится, они захотят провести его со зрителями, что очень хорошо», — цитирует Касаткину Tennis Majors.